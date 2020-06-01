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ترامب: سنصنف "أنتيفا" اليسارية "منظمة إرهابية"

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة "أنتيفا" اليسارية منظمة إرهابية.
جاءت هذه الخطوة وسط احتجاجات عنيفة تعم البلاد، رفضا لقتل الشرطة مواطنا من أصل إفريقي.
وكتب ترامب في تغريدة عبر تويتر إن "الولايات المتحدة ستصنف أنتيفا منظمة إرهابية"، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.
و"أنتيفا" هي منظمة يسارية متطرفة، تعلن مناهضتها لـ"الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف"، وتورطت في أعمال عنف في فترات مختلفة، وفق موقع "الحرة" المحلي
وذكر الموقع أن "ناشطي المنظمة يرتدون عادة أقنعة وملابس سوداء، ويتحركون في جماعات خلال الاحتجاجات، ويقومون بتعطيل ومحاولة مواجهة التظاهرات اليمينية".
ويتركز نشاط المنظمة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، وينتمي أعضاؤها إلى تيارات سياسية مختلفة مثل الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والديمقراطية الاجتماعية.
وفي بعض تظاهراتهم، حمل ناشطو المنظمة - حسب الحرة - رذاذ الفلفل وسكاكين وحجارة وسلاسل. -

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