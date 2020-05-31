فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 28 ألفًا و802

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 28 ألفًا و802، إثر تسجيل 31 وفاة جديدة.
وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 68 ألفًا و355 بعد تماثل 87 شخصًا للشفاء.
ولم تنشر الوزارة أرقامًا حديثة لحصيلة الاصابات بالفيروس في عموم فرنسا.
وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و218 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 372 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و776 ألفا، وفق "worldometer"، المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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