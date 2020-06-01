"الوزراء" يكشف موعد فتح المطاعم والمقاهى والنوادي

قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء إنه «سيتم مناقشته الإجراءات النهائية فيما يتعلق بالمقاهى والنوادى الرياضية والمطاعم هذا الأسبوع»، مستطردًا: «مواعيد الفتح اقتربت بشدة».
وبخصوص إجراء الامتحانات في ظل كورونا، علق متحدث مجلس الوزراء: «لا يوجد حل آخر إلا بإجراء الامتحان الفعلى مهما تطورت الأرقام».
وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»،: «قدمنا 500 مليون جنيه لتأمين الامتحانات من الناحية الطبية ولم نبخل عليهم بأى شيء من تأمين ومطهرات وتعقيم يومى قبل وبعد الامتحانات.. وقمنا بكل الإجراءات الاحترازية».