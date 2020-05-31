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ماذا قال أحمد موسى عن حفل زفاف شقيقة محمد رمضان‎؟

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المصريون ـ متابعات

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أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "كورونا"

علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المتداول لاحتفال الفنان محمد رمضان بفرح شقيقته، قائلا: «في الأول وقبل ما نعلق هنقول مبروك للعروسين وربنا يتمم لهم على خير ويسعد الجميع».
وأوضح "موسي" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «كنت أتمنى ألا يحدث هذا المنظر أو أن يرتدي الجميع كمامات».
وأضاف موسى، أنه يحب محمد رمضان على المستوى الشخصي ومن يحبه ويرتكب فعل خطأ يجب أن ينبهه، موضحا: أن الفرح كان يجب ألا يزيد عن 10 أشخاص .
وأردف موسى، «اللي عملته يا محمد مكانش ينفع ، بهذا المنظر نأذى بلدنا ، المشاركين في الفرح متجمعين ولم يرتدي أيا منهم كمامة، يا محمد رمضان خاف على نفسك وأمك وأختك والمعازيم »
واختتم موسى تعليقه قائلا: أتمنى أن يخرج محمد رمضان ويوجه رسالة للرأي العام ، مردفا لو شخص واحد من الحضور مصاب بكورونا فهذا يعني إصابة جميع الحاضرين.


 

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