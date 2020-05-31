"الحديدي" تفتح النار على محمد رمضان بسبب زفاف شقيقته

31 مايو 2020 - 10:40 م

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إقامة الفنان محمد رمضان لحفل زواج شقيقته في إحدى الفيلات على الطريق الصحراوي، قائلة: "أنا بحب محمد رمضان فنيا هو ممثل جيد وشايفة الناس بتحبه وناس كتير شايفاه (نمبر 1) لكن مشهد زفاف شقيقته اليوم لا يجعله ذلك".



وأضافت "الحديدي"، عبر برنامج "القاهرة الآن" المُذاع على فضائية "العربية الحدث": "ألف مبروك للعروسة مش عاوزة أنكد عليكي يوم فرحك بس مشهد الفرح سيء وانت بتقول أنك (نمبر 1) وتردد دائماً الثقة في الله نجاح.. لكن الثقة في الله تكون مع الضوابط ومراعاة الناس واحترامهم".



وتساءلت لميس الحديدي: "لمن تعطي القدوة يا محمد رمضان ؟، أنت كدة قررت تقول للناس أمشوا من غير كمامات وبتخالف تعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية وأنت عارف أن الدولة ساندتك كتير وأنت تعلم أنك الأعلى أجراً وبعدين تخالف تعليماتهم وتعمل عكسها.. لازم تراعي الناس وتراعي الإجراءات الاحترازية قبل ما تهتم بصور معجيبنك والتقبيل والأحضان.. عيب عليك".

