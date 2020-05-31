  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" تفتح النار على محمد رمضان بسبب زفاف شقيقته

أسامة هيكل

القاهرة في المرتبة الأولى في الاصابات بفيروس كورونا

كورونا في مصر

أحمد موسى يزف بشرى سارة لمصابي كورونا في مصر

كورونا في مصر

متحدث "الوزراء" يكشف السبب الحقيقي لتعديل مواعيد الحظر

كمامة

الأوقاف تطرح كمامة قماشية بـ8 جنيهات

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

رغم "كورونا"..أول فيديو من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

وزيرة الصحة

الزيادة مستمرة.. تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة و46 وفاة

المغامسي

تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

بالفيديو..

كيف تتعامل الحكومة مع أزمة كورونا بعد تزايد الأعداد؟.. "هيكل" يجيب

الحياة السياسية

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل
وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الإعلام: معدل إصابات كورونا في مصر يسير ببطء

#

أول قرار لـ "آل الشيخ" بعد انتهاء أزمة كورونا

#

هبوط حاد بالبورصة السعودية

#

بالأسماء.. الغموض يكتنف 5 أشخاص بسبب معلومات عن كورونا بالصين

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء كان للمجموعة الطبية، وهو الاجتماع الثاني لها والتي تتكون من وزراء الصحة والتعليم العالي، ومستشار الرئيس للشئون الصحية؛ لمراجعة الاجراءات التي تمت، وتم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات خلاله بحضور وزير الداخلية.
وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم الأحد، أنه تم تعديل مواعيد الحظر لتصبح من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا حتى 15 يونيو لحين إشعار أخر، بناءً على مطلب عدد كبير من المؤسسات.
وتابع وزير الدولة للإعلام، أن دخول المستشفيات الجامعية ضمن منظومة مواجهة كورونا علاوة على العزل المنزلي، مع توصيل العلاج للمصابين واستلامهم بالرقم القومي، موضحًا أن رئيس الوزراء اقترح توصيل العلاج لكبار السن أو من يعيش بمفرده وجاري دراسة ذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث الوزراء: قرار عودة الطيران أول يوليو المقبل‎
» "موسي" يوجه رسالة نارية للمستشفيات الخاصة بسبب كورونا
» وزير الإعلام: تخصيص خط ساخن لكورونا بكل محافظة
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» شاهد.. نجم مونشنجلادباخ يتضامن مع «جورج فلويد» بعد تسجيله هدفًا بالدوري الألماني
» هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟
» شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا
» محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد
» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» بشرى سارة للاقتصاد المصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية