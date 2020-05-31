كيف تتعامل الحكومة مع أزمة كورونا بعد تزايد الأعداد؟.. "هيكل" يجيب

31 مايو 2020 - 11:00 م

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الاجتماع الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء كان للمجموعة الطبية، وهو الاجتماع الثاني لها والتي تتكون من وزراء الصحة والتعليم العالي، ومستشار الرئيس للشئون الصحية؛ لمراجعة الاجراءات التي تمت، وتم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات خلاله بحضور وزير الداخلية.



وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، يوم الأحد، أنه تم تعديل مواعيد الحظر لتصبح من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا حتى 15 يونيو لحين إشعار أخر، بناءً على مطلب عدد كبير من المؤسسات.

