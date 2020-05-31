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"موسي" يوجه رسالة نارية للمستشفيات الخاصة بسبب كورونا

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أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد موسى إنه لاحظ التزام العاملين بمؤسسة الأهرام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بين الزملاء.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن غالبية المواطنين في الشوارع منذ خروجه من الأهرام ومرورا بشارع الجلاء وأمام مبنى ماسبيرو وحتى مدينة الإنتاج الإعلامي ملتزمين بارتداء الكمامات.
وأشاد "موسى" برئيس الوزراء الذي التزم بالإجراءات الاحترازية وارتدى الكمامات خلال اجتماع متابعة إجراءات مواجهة كورونا مع عدد من الوزراء.
وعبر أحمد موسى عن تمنياته بأن تستمر هذه الإجراءات طويلا، حيث إن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا في العالم.
وأكد موسى أنه لا توجد أزمة في توفير أسرة لمرضى كورونا بالمستشفيات، معبرا عن أمله أن تقوم المستشفيات الخاصة بالإعلان عن مساهمتها في مواجهة الأزمة الحالية وخدمة مرضى كورونا دون وجود قرارات رئاسية أو حكومية.
ونوه موسى أنه لا يشكك في أحد من رؤساء المستشفيات فالجميع وطنيين، مطالبهم بتبني مبادرة تحقق هامش ربح بسيط لهم وتخفض من سقف التكلفة لمرضى كورونا.

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