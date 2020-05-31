متحدث "الوزراء" يكشف السبب الحقيقي لتعديل مواعيد الحظر

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قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي طالب بوضع سقف لتكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة بما لا يضر بالمستشفى وكذلك لا يؤثر على المرضى.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم حتى الآن تحديد هذا السقف حيث إن الوزراء المعنين لا زالوا يبحثون هذا التكليف.
وكشف سعد عن سبب تعديل أوقات الحظر لينتهي عند الخامسة صباحا بدلا من السادسة، موضحا أن هذا لسببين اقتصاديين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن بعض موظفي الحكومة تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر عملهم عند السابعة أو الثامنة صباحا وهم يأتون من محافظات أخرى ويحتاجون للخروج من منازلهم عند الخامسة صباحا.
ولفت إلى أن جمع ثمار بعض المحاصيل مثل العنب تتطلب الوقت المبكر حتى يتم الانتهاء منه عند الحادية عشر صباحا ولهذا تم تعديل أوقات الحظر.
وأكد سعد، أن أسعار الكمامات في المترو موحدة بـ 3 جنيهات وتستخدم لمرة واحدة، لافتا إلى أن هناك كمامة قماش سيتم عرضها قريبا خلال أيام بخمسة جنيهات يمكن للمواطن أن يرتديها لمدة شهر كامل بشرط تعقيمها.
وأردف، أن قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامات تصل إلى 4 آلاف جنيه ويمكن أن تكون أقل من هذا، مشيرا إلى أنه لا إجبار على المواطنين بارتداء الكمامات في الشوارع أو في سياراتهم الخاصة .


 

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