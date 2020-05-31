الأوقاف تطرح كمامة قماشية بـ8 جنيهات

31 مايو 2020 - 10:00 م

أكد الدكتور شريف أحمد، رئيس شركة إدارة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، إن الشركة تمتلك منافذ بيع ستعرض كمامات قطنية قابلة لإعادة الاستخدام.



وأوضح "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الشركة تبيع أيضا بالجملة لبعض الصيدليات والأماكن التي تبيع بالتجزئة»، مشيرا إلى أن الشركة بدأت إنتاج الكمامة القماش اليوم.



وأضاف أن الشركة تنتج كمامة قطن ذات الطبقتين وأخرى 3 طبقات الوسطي بها فلتر».

