  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لميس الحديدي

"الحديدي" تفتح النار على محمد رمضان بسبب زفاف شقيقته

أسامة هيكل

القاهرة في المرتبة الأولى في الاصابات بفيروس كورونا

كورونا في مصر

أحمد موسى يزف بشرى سارة لمصابي كورونا في مصر

كورونا في مصر

متحدث "الوزراء" يكشف السبب الحقيقي لتعديل مواعيد الحظر

كمامة

الأوقاف تطرح كمامة قماشية بـ8 جنيهات

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

رغم "كورونا"..أول فيديو من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

وزيرة الصحة

الزيادة مستمرة.. تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة و46 وفاة

المغامسي

تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

بالفيديو..

الأوقاف تطرح كمامة قماشية بـ8 جنيهات

آخر الأخبار

كمامة
كمامة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الأوقاف على إقامة صلاة الجمعة بأكتوبر

#

وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة أقل من 15 دقيقة

#

الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات

أكد الدكتور شريف أحمد، رئيس شركة إدارة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف، إن الشركة تمتلك منافذ بيع ستعرض كمامات قطنية قابلة لإعادة الاستخدام.
وأوضح "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الشركة تبيع أيضا بالجملة لبعض الصيدليات والأماكن التي تبيع بالتجزئة»، مشيرا إلى أن الشركة بدأت إنتاج الكمامة القماش اليوم.
وأضاف أن الشركة تنتج كمامة قطن ذات الطبقتين وأخرى 3 طبقات الوسطي بها فلتر».
ولفت إلى أن سعر الكمامة الطبقتين بالجملة يصل إلى 5 جنيهات، بينما يصل سعر الكمامة ذات الطبقات الثلاث إلى 8 جنيهات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث الوزراء: قرار عودة الطيران أول يوليو المقبل‎
» "موسي" يوجه رسالة نارية للمستشفيات الخاصة بسبب كورونا
» وزير الإعلام: تخصيص خط ساخن لكورونا بكل محافظة
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» شاهد.. نجم مونشنجلادباخ يتضامن مع «جورج فلويد» بعد تسجيله هدفًا بالدوري الألماني
» هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟
» شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا
» محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد
» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» بشرى سارة للاقتصاد المصري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية