  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

حالة الطقس

الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

رغم "كورونا"..أول فيديو من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

وزيرة الصحة

الزيادة مستمرة.. تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة و46 وفاة

المغامسي

تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

وزيرة الاعلام اللبنانية

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

النعش

أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

أسامة هيكل

قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد

هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟

آخر الأخبار

حفيد الملكة فيكتوريا
حفيد الملكة فيكتوريا
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رغم ضحايا كورونا بأمريكا.. ترامب يقضي عطلة في ملعب جولف

#

حكم عاجل ضد مصري قتل ابن بلده بالكويت

#

شركة أمريكية تعلن تطوير عقار قادر على محو كورونا

#

تمديد قيود السفر في ألمانيا

قال علماء إن الإنفلونزا الروسية التي ضربت العالم في عام 1890 وقتلت حفيد الملكة فيكتوريا هي من نوع (كوفيد) يمكن أن تكون رائدة أزمة الصحة العالمية اليوم.
وكانت جائحة الإنفلونزا الروسية في أوائل التسعينات من القرن التاسع عشر وباءً قاتلاً للإنفلونزا أدى إلى مقتل حوالي مليون شخص في جميع أنحاء العالم وضرب جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك السياسيين البريطانيبن.

وتم تخمين العامل المسؤول عن تفشي المرض لاحقًا على أنه سلالة من الإنفلونزا، لكن مجموعة من العلماء في بلجيكا يشككون في ذلك. ويعتقدون أن الوباء سببه فيروس تاجي قفز من الأبقار إلى البشر. 

ونُشر البحث، بقيادة عالِم الأحياء البلجيكي لين فيجن، قبل عدة سنوات، وعادت نتائجه إلى الظهور وسط وباء كورونا الذي يضرب العام حاليًا، والتي تشير إلى أن الفيروس التاجي المرتبط بتفشي عام 1890 قد قفز من الأبقار إلى البشر قبل الانتشار في جميع أنحاء العالم. في حالة (كوفيد – 19)، يعتقد أن الخفافيش مصدر الفيروس.

وتستند حجة فيجن على تطابق جيني وثيق بين فيروس التاجي البشري (OC43)، وهو سبب متكرر لنزلات البرد، وفيروس تاجي آخر يصيب الأبقار، من خلال دراسة معدلات الطفرة في الفيروسين، خلص الباحثون إلى أنه ربما شاركوا سلفًا مشتركًا من حوالي عام 1890، مما يشير إلى أن الفيروس قفز من الأبقار إلى البشر في ذلك الوقت. 
ويقول الباحثون إن وباء تلك السنة "ربما يكون نتيجة انتقال الأنواع الفيروسية من فيروسات التاجية إلى البشر".
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن ديفيد ماثيوز خبير الفيروسات التاجية بجامعة بريستول الدكتور ديفيد ماثيوز لصحيفة الأوبزرفر "إنه تحليل مقنع للغاية". 

وأضاف: "استخدم العلماء بحثًا متطورًا ومتقدمًا للغاية، وادعاءهم يستحق أن يؤخذ على محمل الجد". 

وأودت الإنفلونزا الروسية بحياة حفيد الملكة فيكتوريا، الأمير ألبرت فيكتور، الذي كان الثاني في قائمة العرش. 

وأصيب بالمرض خلال حفلة إطلاق النار في العام الجديد، وتوفي بعد معركة استمرت خمسة أيام مع الالتهاب الرئوي، وكان يبلغ من العمر 28 عامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الإعلام: تخصيص خط ساخن لكورونا بكل محافظة
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» شاهد.. نجم مونشنجلادباخ يتضامن مع «جورج فلويد» بعد تسجيله هدفًا بالدوري الألماني
» هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟
» شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا
» محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد
» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» بشرى سارة للاقتصاد المصري
» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا
» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية