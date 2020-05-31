» هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟

31 مايو 2020 - 09:38 م

قال علماء إن الإنفلونزا الروسية التي ضربت العالم في عام 1890 وقتلت حفيد الملكة فيكتوريا هي من نوع (كوفيد) يمكن أن تكون رائدة أزمة الصحة العالمية اليوم.





وكانت جائحة الإنفلونزا الروسية في أوائل التسعينات من القرن التاسع عشر وباءً قاتلاً للإنفلونزا أدى إلى مقتل حوالي مليون شخص في جميع أنحاء العالم وضرب جميع طبقات المجتمع، بما في ذلك السياسيين البريطانيبن.





وتم تخمين العامل المسؤول عن تفشي المرض لاحقًا على أنه سلالة من الإنفلونزا، لكن مجموعة من العلماء في بلجيكا يشككون في ذلك. ويعتقدون أن الوباء سببه فيروس تاجي قفز من الأبقار إلى البشر.





ونُشر البحث، بقيادة عالِم الأحياء البلجيكي لين فيجن، قبل عدة سنوات، وعادت نتائجه إلى الظهور وسط وباء كورونا الذي يضرب العام حاليًا، والتي تشير إلى أن الفيروس التاجي المرتبط بتفشي عام 1890 قد قفز من الأبقار إلى البشر قبل الانتشار في جميع أنحاء العالم. في حالة (كوفيد – 19)، يعتقد أن الخفافيش مصدر الفيروس.





وتستند حجة فيجن على تطابق جيني وثيق بين فيروس التاجي البشري (OC43)، وهو سبب متكرر لنزلات البرد، وفيروس تاجي آخر يصيب الأبقار، من خلال دراسة معدلات الطفرة في الفيروسين، خلص الباحثون إلى أنه ربما شاركوا سلفًا مشتركًا من حوالي عام 1890، مما يشير إلى أن الفيروس قفز من الأبقار إلى البشر في ذلك الوقت.







ويقول الباحثون إن وباء تلك السنة "ربما يكون نتيجة انتقال الأنواع الفيروسية من فيروسات التاجية إلى البشر".







ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن ديفيد ماثيوز خبير الفيروسات التاجية بجامعة بريستول الدكتور ديفيد ماثيوز لصحيفة الأوبزرفر "إنه تحليل مقنع للغاية".





وأضاف: "استخدم العلماء بحثًا متطورًا ومتقدمًا للغاية، وادعاءهم يستحق أن يؤخذ على محمل الجد".





وأودت الإنفلونزا الروسية بحياة حفيد الملكة فيكتوريا، الأمير ألبرت فيكتور، الذي كان الثاني في قائمة العرش.



