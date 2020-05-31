  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

حالة الطقس

الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

رغم "كورونا"..أول فيديو من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

وزيرة الصحة

الزيادة مستمرة.. تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة و46 وفاة

المغامسي

تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

وزيرة الاعلام اللبنانية

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

النعش

أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

أسامة هيكل

قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد

عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

آخر الأخبار

النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط
النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

علماء: هذا الأمر يقضي على كورونا في 4 ساعات

#

أشرس من كورونا.. عالم يحذر من فيروس قد يقتل نصف البشرية

#

احذروا.. علاج يقتل مصابي كورونا

#

إسرائيل تسجل 64 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

دعا عالم بريطاني إلى استخدام النحاس على مقابض الأبواب، والمصاعد وعربات التسوق، باعتباره العنصر السحري والمادة الفتاكة القادرة على قتل فيروس كورونا خلال اربعة ساعات، مقارنة بالفولاذ والبلاستيك الذي يستغرق ثلاثة أيام.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أحد  كبار العلماء البريطانيين توصيته بضرورة طلاء مقابض الأبواب والسيارات وعربات التسوق بالنحاس لقتل فيروس كورونا والحد من مزيد انتشاره.

وأظهرت الأبحاث أن العدوى القاتلة يمكن أن تبقى وتظل معدية على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة أيام، في حين يُقتل كورونا خلال أربع ساعات على النحاس بسبب خصائص المعدن المضادة للبكتيريا.
ويمكن أن يصاب الناس بالمرض عن طريق لمس الأسطح الملوثة ثم لمس وجوههم، مما يسمح للفيروس بدخول الفم أو الأنف.

وقال ويليام كيفيل، عالِم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثهامبتون، إن المملكة المتحدة تخلفت عن الدول الأخرى عندما يتعلق الأمر باستخدام النحاس في المناطق العامة.
واقترح أن يتم استخدام النحاس لطلاء مقابض الأبواب وعربات التسوق والمصاعد والاعمدة والكراسي الموجودة بوسائل النقل العام، وحتى معدات الصالات الرياضية.

ويؤكد الخبراء ان فيروس كورونا عندما يلمس سطحًا نحاسيًا فإن أيونات هذا المعدن، أي الذرات المشحونة كهربائيًا تهاجم بسرعة  الغشاء الدهني للفيروس، وهي البنية التي تحميه، ثم يغزو النحاس الخلية ويدمر الحمض النووي للفيروس، ويقتلها بالكامل.

وأكد البروفيسور كيفيل أن الحافلات في بولندا قد تم تجهيزها بالفعل بمقابض وأعمدة وكراسي مطلية بالنحاس، في حين تم استخدام هذا المعدن في طلاء أجزاء كبيرة من المطارات في تشيلي والبرازيل.
وقال إن أصحاب الصالات الرياضية في الولايات المتحدة فطنوا إلى ضرورة استخدام طلاء النحاس في تغطية الحديد الذي يعج بالبكتيريا وغيرها من الجراثيم المعدية.
وتابع: "مقابض الأبواب والأنابيب على الأبواب وسلالم الدرج في المباني العامة، وكذلك قضبان الحافلات والقطارات، يجب أن تحتوي جميعها على عناصر نحاسية في المملكة المتحدة".

وطالب  البروفيسور كيفيل - الذي كان يدرس التأثيرات المضادة للنحاس على الميكروبات منذ أكثر من 20 عاما -بضرورة الاستفادة من النحاس في ماكينات الصرف النقدي وغيرها من الاماكن  العامة التي تشهد تداول اشخاص مختلفين عليها.
وكانت دراسة أمريكية كشفت في نوفمبر الماضي أن أسرة المستشفيات النحاسية في وحدات العناية المركزة تحتوي على متوسط بكتيريا أقل بنسبة 95 في المائة من أسرة المستشفيات التقليدية.

وكتب باحثو الجامعة الطبية في ولاية كارولينا الجنوبية في ذلك الوقت: "تشير النتائج إلى أن الأسرة النحاسية المضادة للميكروبات يمكن أن تساعد ممارسي مكافحة العدوى في سعيهم للحفاظ على أسطح الرعاية الصحية نظيفة بين عمليات التنظيف المنتظمة، وبالتالي تقليل المخاطر المحتملة لانتقال البكتيريا المرتبطة بالرعاية الصحية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الإعلام: تخصيص خط ساخن لكورونا بكل محافظة
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» شاهد.. نجم مونشنجلادباخ يتضامن مع «جورج فلويد» بعد تسجيله هدفًا بالدوري الألماني
» هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟
» شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا
» محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد
» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» بشرى سارة للاقتصاد المصري
» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا
» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية