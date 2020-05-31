تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد

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استقرت أسعار الدولار ،أمام الجنيه  اليوم الأحد، في ظل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجل في البنك الأهلي المصري 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

كما سجل السعر في بنك بركة 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

 وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ السعر اليوم 15.79 للشراء و15.89 للبيع.

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