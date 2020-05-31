» شاهد.. نجم مونشنجلادباخ يتضامن مع «جورج فلويد» بعد تسجيله هدفًا بالدوري الألماني

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احتفل الفرنسي ماركوس ثورام، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفه الأول ضد يونيون برلين في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، من خلال القيام بعمل مشابه لمقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس الأمريكية.
ويعد ثورام أحدث النجوم من عالم الرياضة المنضمين إلى الاحتجاجات على مقتل فلويد الذي فجر احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة وخارجها.

وقتل فلويد يوم الاثنين، أثناء اعتقاله وتقييد يديه، حيث قام الشرطي ديريك تشوفين بوضع ركبته على عنقه، بينما يتوسل إليه بأنه لا يستطيع التنفس.
وبعد أن سجل هدف مونشنجلادباخ الثاني بعد ظهر يوم الأحد، احتفل المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا بوضع ركبته على الأرض، ونظر إلى الأرض لبضع ثوان، هي الحركة التي تشتهر بها حملة "Blacklivesmatter" لمناهضة العنصرية، بعد مقتل جورج فلوريد على يد شرطي أمريكي.

وعبرت لاعب التنس كوكو جوف عن احتجاجها عبر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" بعنوان: "لهذا السبب أستخدم صوتي لمحاربة العنصرية". وتحدت فيه الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا قائلة: "أنا أستخدم صوتي. هل ستستخدم؟".

وتعهد لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق ستيفن جاكسون صديقا لفلويد وتعهد بعدم السماح للشرطة "بتحطيم" ذاكرته.
وقال في مسيرة في مينيابوليس: "أنا هنا لأنهم لن يقوموا بإهانة شخصية توأم لجورج فلويد".

وأضاف: "في كثير من الأحيان، عندما تفعل الشرطة أشياء تعرف أنها خاطئة، فإن أول شيء تحاول القيام به هو التستر عليه"، متسائلاً: "متى كان القتل مستحقًا؟ ولكن إذا كان رجلاً أسود، فقد تمت الموافقة علي".
وانضم جو بارو لاعب خط الوسط في الدوري الأمريكي للمحترفين إلى المحتجين أيضًا وكتب على "تويتر": "المجتمع الأسود يحتاج إلى مساعدتنا. لم يسمع به أحد لفترة طويلة جدًا. افتح أذنيك واستمع وتحدث. هذه ليست سياسة. هذه هي حقوق الإنسان".

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