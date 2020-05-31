صادم..فنان شهير مسلم: أمارس العلاقات مع النساء دون خجل

31 مايو 2020 - 09:02 م

على الرغم من كونه مسلمًا إلا أنه لا يخجل من الإدلاء بتصريحات حساسة ومثيرة للغضب، بشأن علاقاته مع النساء التي يصفها بأنها طبيعية.

وقال الممثل التركي الشهير ?جان يامان، إن من حقه أن يمارس العلاقة مع النساء لأنه شاب ولديه رغبات.

وتابع مشيرا انه ليس هو من يقوم بالخطوة الاولى تجاه الشابات بل هن من يقمن باغرائه وهذا أمر طبيعي.

وأوضح أنه يسعى يمارس العلاقات معهن ولا يفكر بالموضوع بطريقة متخلفة ولا يرى أن هناك إحراجا في الأمر.

وتسببت تصريحات الفنان التركي، بموجة غضب ضده وهاجمه البعض بسبب انتسابه للإسلام وأن هذه العلاقات تتنافى مع الدين الذي ينتمي إليه، ووصل المر أن طالب البعض بمحاكمته بتهمة نشر الرذيلة والتشجيع عليها باعتبارها أمرًا "طبيعيًا"، حسب وصفه.