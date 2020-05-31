» شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا

31 مايو 2020 - 08:51 م

كشفت تقارير عن اختراق الإعلامية البريطانية راشيل جونسون، شقيقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإجراءات الحكومية المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن غادرت لندن إلى مقاطعة "سومسرت"، جنوب غربي إنجلترا.





وجاء ذلك على الرغم من كونها من منتقدي مستشار شقيقها، دومينيك كامينجز، بعد أن كسر قواعد الإغلاق المفروض وسافر من لندن إلى مدينة دورهام الشمالية، وقالت إن عليه الاعتذار والاعتراف بأنه "أفسد الكثير" بسبب سلسلة من "القرارات السيئة" المتعلقة برحلته.







ووفق صحيفة "ديلي ميرور"، فإن راشيل التي تعمل كمذيعة في قناة (LBC) نقسم وقتها بين مزرعة أسرتها في "سومرست"، جنوب غربي إنجلترا، والعاصمة لندن، منتهكة المبادئ التوجيهية لأخيها التي لا تسمح بالانتقال بين منزلين، وتحظر الحركة بين عائلتين.





ونقلت الصحيفة عن مصدر في "وايت هول": "إنه لا يبدو جيدًا لأي شخص. إن القصة التي يحاول بوريس تجنبها هي قاعدة واحدة للنخبة وقاعدة أخرى للبقية. أولاً تم القبض على صديقه دوم، والآن شقيقته وهي تمثّل القواعد، إن لم تكن تخرقها".





وأشار إلى أنه بعد تقديم برنامجها الجمعة، عادت راشيل إلى منزل غرب لندن حيث يقيم ولداها أيضًا. وفي اليوم التالي، استقلت القطار إلى سومرست، حيث يوجد زوجها وابنتها أيضًا في مزرعة إكسمور.





وقال متحدث باسم راشيل جونسون: "تمشيا مع غالبية المذيعين، فإنها تحصل على وضع عامل رئيسي. ينتهي العرض في الساعة 7 مساءً. ولأنها رحلة تستغرق أربع ساعات، فإنها تبقى في بعض الأحيان. وتماشيًا مع التوجيهات، فإنها تبذل جهودًا متضافرة للبقاء متيقظة في جميع الأوقات".





وتصاعد الغضب الشعبي من دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بعد أن قاد سيارته لمسافة 260 ميلاً إلى دورهام بعد أن عانى من أعراض فيروس كورونا. وقام برحلة لمدة 30 ميلًا إلى قلعة بارنارد القريبة لاختبار بصره بعد التعافي من الفيروس.





ورفض كامينجز الاعتذار عن مخالفته قرار الإغلاق والسفر إلى مدينة دورهام، وحظي ببدعم من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، ووزير مجلس الوزارء مايكل جوف.





وأصبح عضو مجلس العموم دوجلاس روس الوزير بوزارة شؤون اسكوتلندا أول وزير يستقيل احتجاجًا بسبب مخالفة مستشار رئيس الوزراء للإغلاق، حيث قال إنه لا يستطيع دعم كامينجز أمام ناخبيه الذين اتبعوا القواعد.



