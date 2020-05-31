  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

حالة الطقس

الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين

محمد رمضان رفقة زوجته وشقيقته وعريسها

رغم "كورونا"..أول فيديو من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

عالم بريطاني: النحاس يقتل كورونا خلال ساعات فقط

وزيرة الصحة

الزيادة مستمرة.. تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة و46 وفاة

المغامسي

تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

وزيرة الاعلام اللبنانية

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

النعش

أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

أسامة هيكل

قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد

شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا

عرب وعالم

راشيل جونسون
راشيل جونسون
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

كورونا.. جونسون يعلن خطة تخفيف قيود "كورونا"

#

جونسون يعلن عن نظام "تحذير جديد" في ظل جائحة كورونا

#

جونسون: لم يحن الوقت بعد لإنهاء الإغلاق العام في بريطانيا

#

جونسون يطلق على مولوده اسم طبيبين عالجاه من كورونا

كشفت تقارير عن اختراق الإعلامية البريطانية راشيل جونسون، شقيقة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإجراءات الحكومية المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن غادرت لندن إلى مقاطعة "سومسرت"، جنوب غربي إنجلترا.
وجاء ذلك على الرغم من كونها من منتقدي مستشار شقيقها، دومينيك كامينجز، بعد أن كسر قواعد الإغلاق المفروض وسافر من لندن إلى مدينة دورهام الشمالية، وقالت إن عليه الاعتذار والاعتراف بأنه "أفسد الكثير" بسبب سلسلة من "القرارات السيئة" المتعلقة برحلته.
ووفق صحيفة "ديلي ميرور"، فإن راشيل التي تعمل كمذيعة في قناة (LBC) نقسم وقتها بين مزرعة أسرتها في "سومرست"، جنوب غربي إنجلترا، والعاصمة لندن، منتهكة المبادئ التوجيهية لأخيها التي لا تسمح بالانتقال بين منزلين، وتحظر الحركة بين عائلتين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "وايت هول": "إنه لا يبدو جيدًا لأي شخص. إن القصة التي يحاول بوريس تجنبها هي قاعدة واحدة للنخبة وقاعدة أخرى للبقية. أولاً تم القبض على صديقه دوم، والآن شقيقته وهي تمثّل القواعد، إن لم تكن تخرقها".

وأشار إلى أنه بعد تقديم برنامجها الجمعة، عادت راشيل إلى منزل غرب لندن حيث يقيم ولداها أيضًا. وفي اليوم التالي، استقلت القطار إلى سومرست، حيث يوجد زوجها وابنتها أيضًا في مزرعة إكسمور.

وقال متحدث باسم راشيل جونسون: "تمشيا مع غالبية المذيعين، فإنها تحصل على وضع عامل رئيسي. ينتهي العرض في الساعة 7 مساءً. ولأنها رحلة تستغرق أربع ساعات، فإنها تبقى في بعض الأحيان. وتماشيًا مع التوجيهات، فإنها تبذل جهودًا متضافرة للبقاء متيقظة في جميع الأوقات".

وتصاعد الغضب الشعبي من دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بعد أن قاد سيارته لمسافة 260 ميلاً إلى دورهام بعد أن عانى من أعراض فيروس كورونا. وقام برحلة لمدة 30 ميلًا إلى قلعة بارنارد القريبة لاختبار بصره بعد التعافي من الفيروس.

ورفض كامينجز الاعتذار عن مخالفته قرار الإغلاق والسفر إلى مدينة دورهام، وحظي ببدعم من رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، ووزير مجلس الوزارء مايكل جوف.

وأصبح عضو مجلس العموم دوجلاس روس الوزير بوزارة شؤون اسكوتلندا أول وزير يستقيل احتجاجًا بسبب مخالفة مستشار رئيس الوزراء للإغلاق، حيث قال إنه لا يستطيع دعم كامينجز أمام ناخبيه الذين اتبعوا القواعد.

وأقرت شرطة دورهام بأن رحلة كامينجز إلى قلعة بارنارد ربما كانت "خرقًا طفيفًا" لأنظمة الإغلاق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير الإعلام: تخصيص خط ساخن لكورونا بكل محافظة
» تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
» شاهد.. نجم مونشنجلادباخ يتضامن مع «جورج فلويد» بعد تسجيله هدفًا بالدوري الألماني
» هل قتل الفيروس التاجي ابن الملكة فيكتوريا؟
» شقيقة رئيس الوزراء البريطاني تكسر حظر كورونا
» محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد
» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» بشرى سارة للاقتصاد المصري
» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا
» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية