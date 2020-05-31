انفصال تامر عاشور وملكة جمال السياحة للمرة الثانية

31 مايو 2020 - 08:22 م

للمرة الثانية خلال ستة أشهر،أعلنت ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر في عام 2019 دارين، انفصالها عن الفنان ?تامر عاشور.

وأكدت "دارين" انفصالها رسميًا عن تامر عاشور، على الرغم من أنه لم يعلن عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد الانفصال الثاني بينهما، خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.

وكان الثنائي قد أعلنا خبر خطوبتهما في ايلول سبتمبر من العام الماضي 2019، قبل أن يعلنا انفصالهما للمرة الأولى في الـ 14 من نوفمبر من العام ذاته.