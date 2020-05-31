تعليق مفاجئ من "المغامسي" ووصف أراد به الملك سلمان

31 مايو 2020 - 08:12 م

علق الداعية السعودي الشيخ صالح المغامسي، على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة فتح المساجد بالمملكة مع الأخذ بالإجراءات الاحتياطية.

ووصف "المغامسي" الملك سلمان بأنه "قيادة رشيدة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار أكرم الله به كل من يسكن السعودية.

وكتب الداعية السعودي عبر حسابه على "تويتر" :"أكرم الله من يسكنُ السعودية اليوم بالسلامة والعافية وقيادة رشيدة ، وبلد مؤمن آمن ، وشهدنا إعادة فتح بيوت الله للمصلين ، فنسأل الله تعالى أَنْ يجعلنا مع نبيه يوم تُفتّحُ أبواب الجَنَّة .. ذلك الفوز العظيم".

وأعادت المملكة العربية السعودية فتح عشرات الآلاف من المساجد في جميع أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، لكن هذه الخطوة رافقتها أوامر صارمة للمصلين باتباع إرشادات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بينما ظل الحرم المكي وهو أقدس موقع إسلامي مغلقا أمام الجمهور.

واستعدت الحكومة لإعادة فتح حوالي 90 ألف مسجد بعد تطهير سجاد الصلاة والمراحيض والأرفف التي تحمل نسخًا من القرآن الكريم.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية إن ملايين الرسائل النصية أرسلت إلى أشخاص بلغات متعددة لإبلاغهم بالقواعد الجديدة للصلاة العامة، والتي تشمل الحفاظ على مسافة مترين (ستة أقدام) بين الناس أثناء الصلاة، وارتداء أقنعة الوجه أو الكمامات في جميع الأوقات والامتناع عن تحية بعضهم البعض بمصافحة أو عناق.

ولا يسمح بدخول الأطفال تحت سن 15 عامًا داخل المساجد، ويطلب من المسنين وذوي الحالات المزمنة الصلاة في المنزل، كما يُنصح الناس بالوضوء الإجباري في المنزل حيث سيتم إغلاق الحمامات في المساجد واستخدام مطهرات اليد وإحضار سجاد الصلاة.

وتتضمن القواعد الجديدة أن يتم فتح المساجد قبل 15 دقيقة فقط من كل صلاة من الصلوات الخمس، وتغلق بعد 10 دقائق من اختتامها، وألا تزيد الصلاة عن 15 دقيقة.

كما أعيد فتح المسجد الأقصى في القدس، ثالث أقدس موقع للمسلمين بعد مكة والمدينة في السعودية، للصلاة للمرة الأولى منذ إغلاقه منذ منتصف مارس الماضي، انتظرت حشود خارج أبواب الموقع المقدس قبل افتتاحه في وقت مبكر يوم الأحد، مع ارتداء الكمامات كما تم قياس درجة حرارتهم.