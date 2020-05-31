» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا

الطيب حسين
وأضافت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ حتى الآن 33415، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في إيطاليا 233019، وهو سادس أعلى رصيد عالمي بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
جدير بالذكر أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض انخفض إلى 42075 من 43691 في اليوم السابق، في حين يوجد حاليا 435 شخصا في العناية المركزة.
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