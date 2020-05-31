  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الاعلام اللبنانية

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

النعش

أهالي متوفى بـ"كورونا" يهربون ويتركون نعشه في المقابر

محمد صلاح

محمد صلاح يصدم ريال مدريد برفض التعاقد

الإعلامي أحمد موسى

رسالة أحمد موسى لإعلامية شهيرة بعد إصابتها بـ"كورونا"

أسامة هيكل

قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

مصارع الفنون القتالية المختلطة النمساوي ويلهلم أوت

مصارع شهير يعلن اعتناقه الإسلام ويسمي نفسه "خالد"

البورصة

بشرى سارة للاقتصاد المصري

عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن

عالقون يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالدوحة لإعادتهم لأرض الوطن

مدبولى

إجراء جديد لمكافحة كورونا على مستوى الجمهورية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تعلن إصابتها بـ"كورونا": محتاجة دعواتكم

شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

عرب وعالم

وزيرة الاعلام اللبنانية
وزيرة الاعلام اللبنانية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

المرأة مستهلكة للوسائل الإعلامية

#

شاهد.. إعلامية مصرية تجهش بالبكاء بسبب كورونا

#

برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزارة الإعلام بسبب القناة الأولى

#

شاهد..فنان شهير يثير ضجة أثناء التصوير بسبب كورونا

لبنان

جميلة

ضابط شرطة

تحرش

وزيرة إعلام

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لوزيرة الإعلام اللبنانية الحسناء منال عبدالصمد، لحظة وصولها الى مبنى المكتب الإقليمي لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي لفتت انتباه الجميع بما فيهم رجال الشرطة.

ولم تسلم الوزيرة من تحرش أحد ضباط الشرطة بها بنظراته التي رمقتها أسفل تنورتها القصيرة، والتي تدوالها النشطاء على نطاق واسع، ما بين ناقد لملابس الوزيرة التي وصفها بـ"غير المحتشمة"، وما بين منتقد لما وصفوه بتحرش ضابط الشرطة بنظراته للوزيرة. ?

واعتبر عدد من المغردين أن طول "تنورة" الوزيرة غير ملائم للمهمة الرسمية التي ذهبت لأجلها الى مبنى اليونسكو وأن الإتيكيت في الملابس يعطي انطباعًا عن شخصية من يرتديها خاصة في الميادين السياسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع وفيات كورونا بإسبانيا
» فيديو.. لحظة سقوط مروع في البحر يدفع صاحبه لحافة الموت
» تراجع كبير لوفيات كورونا بإيطاليا
» مصرع مسن وإصابة زوجته بجروح خطيرة بعد أن دهستهما الأبقار
» شاهد.. حفل زفاف المصارع النمساوي الذي أعلن إسلامه بسبب كورونا
» كورونا.. ارتفاع جديد في وفيات كندا
» مكاسب اقتصادية قوية بالسعودية
» تحتفظ بجثة جدتها داخل الثلاجة 16عامًا للحصول على معاشها
» "بن مساعد": لماذا لا يهاجم إعلامي "العربية" غير السعوديين قطر؟
» زوجة فنان شهير تعلن طلاقها: خوفًا على صورتي
» إطلاق النار على المغنية الأمريكية «هالزي» بالمظاهرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:29 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية