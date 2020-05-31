شاهد.. ضابط يتحرش بوزيرة الإعلام اللبنانية بسبب "تنورتها"

31 مايو 2020 - 07:32 م

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لوزيرة الإعلام اللبنانية الحسناء منال عبدالصمد، لحظة وصولها الى مبنى المكتب الإقليمي لليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي لفتت انتباه الجميع بما فيهم رجال الشرطة.

ولم تسلم الوزيرة من تحرش أحد ضباط الشرطة بها بنظراته التي رمقتها أسفل تنورتها القصيرة، والتي تدوالها النشطاء على نطاق واسع، ما بين ناقد لملابس الوزيرة التي وصفها بـ"غير المحتشمة"، وما بين منتقد لما وصفوه بتحرش ضابط الشرطة بنظراته للوزيرة. ?

واعتبر عدد من المغردين أن طول "تنورة" الوزيرة غير ملائم للمهمة الرسمية التي ذهبت لأجلها الى مبنى اليونسكو وأن الإتيكيت في الملابس يعطي انطباعًا عن شخصية من يرتديها خاصة في الميادين السياسية.



صور لوزيرة الإعلام اللبنانية الدكتورة منال عبد الصمد

الاكثر تداولاً بتويتر حالياً pic.twitter.com/1Lpch7e9Xw — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 31, 2020