رسالة أحمد موسى لإعلامية شهيرة بعد إصابتها بـ"كورونا"

31 مايو 2020 - 06:29 م

بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة دعم للإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة "إكسترا نيوز".

وكتب أحمد موسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:" دعواتي بالشفا العاجل للزميلة الاعلامية أية عبد الرحمن والتي أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا وأمنياتي لها بالشفاء العاجل وأن نراها قريبا على شاشة إكسترا نيوز.

وأعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا ونشرت تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتبت آية قائلة: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا .. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

