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تحتفظ بجثة جدتها داخل الثلاجة 16عامًا للحصول على معاشها

قضايا وحوادث

سينثيا بلاك
سينثيا بلاك
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فتحي مجدي

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احتفظت سيدة أمريكية بجثة جدتها داخل الثلاجة لمدة 16 عامًا حتى تتمكن من الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
ووجهت إلى سينثيا بلاك (61 عامًا)، تهمة إساءة استخدام جثة، حيث تقول السلطات في ولاية بنسلفانيا، إنها استخدمت شيكات الضمان الاجتماعي لجدتها المتوفاة لسداد رهنها العقاري، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت إنه وضعت جدتها المتوفاة داخل الثلاجة منذ سنوات، وأخذتها معها عندما انتقلت من المنزل. وهي الآن متهمة بالسرقة عن طريق الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مسروقة، وإساءة معاملة جثة.

وقالت شرطة الولاية إنها احتجزت في مقر إقامتها يوم الأربعاءـ، ونقلت إلى مركز مقاطعة يورك القضائي للتحقيق معها، قبل أن يُطلق سراحها بكفالة غير مضمونة بقيمة 50 ألف دولار، وفقًا لسجلات المحكمة.
ولم تدل حتى الآن بتعليق حول القضية.

وذكرت صحيفة "يورك ديلي ريكورد"، أن شرطة الولاية ردت على تقرير حول اكتشاف بقايا بشرية في الثلاجة أواخر العام الماضي، وبمساعدة الحمض النووي، تم التعرف على المتوفاة أنها "جلينورا ريكوورد ديلاهاي"

وذكرت الصحيفة أن بلاك، وهي حفيدة السيدة المتوفاة، ذكرت أنها عثرت على ديلاهاي متوفاة في منزلها في "أردمور" في مارس 2004.

وأضافت أن ديلاهي كانت تبلغ من العمر 97 عامًا في ذلك الوقت، ولكن يبدو أن عائلتها كانت بحاجة إلى الدخل الذي تلقته من الضمان الاجتماعي.

وقالت بلاك لشرطة الولاية، إنها حملت رفات جدتها إلى القبو ووضعتها في الثلاجة. ونقلتها معها عندما انتقلت إلى مقاطعة يورك في عام 2007.

وعندما انتقلت، تم استخدام دخل الضمان الاجتماعي لجدتها لسداد الرهن العقاري، كما ذكرت الشرطة.

ومع ذلك، لا تزال بلاك تواجه مشاكل مالية، وفقدت منزلها الجديد لصالح الرهن. وعندما ألقت امرأتان، من المشترين المحتملين، نظرة داخل "الفريزر" أثناء اطلاعهما على المنزل، اكتشفتا وجود الجثة.

وكشفت الشرطة أن إدارة الضمان الاجتماعي دفعت إلى المرأة المتوفاة أكثر من 186 ألف دولار بين عامي 2001 و 2010. ولا يزال تحقيق الشرطة جاريًا.

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