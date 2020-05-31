قرار مفاجئ بتعديل مواعيد حظر التجوال

31 مايو 2020 - 06:15 م

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تغيير مواعيد حظر التجوال بشكل مفاجئ، حيث تقرر بدء الحظر من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا، بدلًا من السادسة، مشيرًا إلى أن القرار يسري من اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام للإعلان عن ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحضر المؤتمر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح هيكل أنه سيتم تخصيص رقم فى كل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظون، وسيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا.