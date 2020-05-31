بالصور.. بعد بتر أطرافه الأربعة.. طقل يكتب بذراع إلكترونية

31 مايو 2020 - 06:09 م

لجأ طفل يبلغ من العمر 11 عامًا بُترت أطرافه الأربعة إلى استخدام ذراع إلكترونية لتعلم كيفية الكتابة.





ويستخدم "كي فنسنت" في الكتابة ذراعه اليسرى، ذراع (بيونيك R2-D2) التي تم تزويده بها وقت سابق من هذا العام، بعد أن فقد جميع الأطراف الأربعة جراء التهاب السحايا.





واستغل "كي" حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة البريطانية لمنع انتشار فيروس كورونا، لتعلم الكتابة والرسم بيده الإلكترونية.







وقال "كي" وهو من "لايتون بازارد" في "بيدفوردشير"، شرقي إنجلترا: "أشعر بالراحة حقًا عندما أتمكن من الكتابة حتى لو لم أكن أحب الواجبات المنزلية. أشعر وكأنني بطل خارق بسبب الذراع".





وأضاف: "كنت أكتب بإبهامي الأيمن، لكن الأمر كان مؤلمًا جدًا وكان معتادًا على الشعور بالألم".





وقامت شركة (Open Bionics) التي تتخذ من بريستول مقرًا لها بتجهيز الطفل بذراعه "الحلم" بتكلفة 10 آلاف جنيه استرليني في يناير 2020.









لكنه لم يكن بحاجة إلى وقت طويل للاعتياد على الذراع، وبعد أيام فقط تمكن من الإمساك بالقلم والكتابة به.





وقالت والدته شيريل إن مشاهدة طفلها ينمو بثقة كان أمرًا لم تصدقه. وأضافت: "أنا فخورة به للغاية.. لم أستطع حتى أن أحلم بالكتابة بيدي اليسرى".







وتابعت: "لقد تأثرت حقًا بمدى سرعة تعلمه لكنه كان دائمًا متعلمًا سريعًا، والأطفال في هذه الأيام متكيفون جدًا. لقد كان جيدًا أنه تعلم لأنه قادر الآن على القيام بعمله المدرسي".





واستطردت والدة الطفل: "لقد كان يشعر بالخجل دائمًا في المدرسة ولم يجلب معه ذراعه الإلكترونية أبدًا، لأنه اعتقد أنها اجتذبت الكثير من الاهتمام".





ومضت: "الآن بعد أن وصلنا إلى المنزل، تم منحه فرصة لاستكشاف استخدامه والشعور بمزيد من الثقة في استخدامه يوميًا. لقد كان يكتب كل يومين ويمكنني أن أرى أنه ينمو بثقة. لقد بدأ الرسم أيضًا وأنا متأكد من أنه إذا كان يريد أن يتعلم الرسم".





وعبرت الأم عن شعورها بالسعادة، قائلة: "إنه يجعلني سعيدًا جدًا لرؤيته يقوم بهذه الأشياء البسيطة. أتذكر كيف كان الوضع في عام 2016، عندما أصيب بالتهاب السحايا، وأنا أقدر كل ما لدينا الآن".





وقال أخصائي تكنولوجيا المعلومات، أبي لوك باكستر (30 عامًا): "لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد على ذلك، ولم يكن خط يده أنيقًا جدًا ولكن مع مرور الوقت ليس لدي شك في أنه سيكتب بشكل مذهل".





وأضاف: "لقد كان من الرائع للغاية رؤيته يتحسن خلال الأشهر القليلة الماضية، وسيكون هذا رائعًا على المدى الطويل بالنسبة له لأنه سيكون قادرًا على الكتابة دون أي ألم".







وأصيب "كي" بالتهاب السحايا عندما كان خارج البلاد في أبريل 2016. وقام الأطباء في مستشفى لوتون ودونستابل على الفور بتشخيص إصابته بتسمم الدم بالمكورات السحائية ووضعوه في غيبوبة مستحثة للعلاج العاجل.





وتتسبب العدوى البكتيرية التي قد تكون قاتلة في التهاب الدماغ وبطانة الحبل الشوكي، بينما يحدث تسمم الدم بسبب دخول أعداد كبيرة من البكتريا إلى مجرى الدم.





وتم نقله إلى مستشفى سانت ماري في بادينجتون بلندن حيث خضع للعلاج في وحدة الأمراض المعدية المتخصصة.





في غضون أيام قليلة فقط، بدأت أطراف تتحول إلى اللون الأسود، وأخبر الأطباء والدة الطفل أن ابنها قد لا يخرج من المستشفى على قيد الحياة.



