آية عبدالرحمن تعلن إصابتها بـ"كورونا": محتاجة دعواتكم

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آية عبدالرحمن
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اصابة

كورونا

اعلامية

آية عبدالرحمن

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة "إكسترا نيوز"، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة محبيها بأن يدعو لها بالشفاء، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستقهر الفيروس وتعود من جديد.

وكتبت آية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا .. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا اني واثقة ان ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة .. وهارجع احكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهورها، فيما أنبرى الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل من الفيروس المستجد، كما علق عدد من زملائها الإعلاميين متمنين لها الشفاء والعودة إلى الشاشة مرة أخرى.


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