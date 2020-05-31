» برلماني يطالب بتخفيض العمالة في الدواوين الحكومية بنسبة 50%

31 مايو 2020 - 02:52 م

قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن التعايش التدريجي مع فيروس كورونا في مصر أصبح أمر حتمي لا مفر منه ، خاصة أن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها في العالم وإلا سينهار الاقتصاد العالمي ، لأنه من الواضح ان فيروس كورونا سيتعايش معنا لفترة طويلة فى ظل عدم وجود علاج له.

وأشار السيد في تصريحات صحفية له إلى أنه ظل مرحلة التعايش التدريجي مع فيروس كورونا التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال منتصف يونيو المقبل فمن المقرر أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا في كافة مناحي الحياة مع العودة التدريجية لدور العبادة وممارسة الأنشطة الرياضية و اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ، مع حظر الأنشطة التي بها تجمعات كبيرة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتخفيض العمالة في دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكل ما يبتع الحكومة بنسبة 50 % يوميا ، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بين العاملين ، بالإضافة إلى إمكانية أن تقوم هذه المصالح الحكومية بتوفر الكمامات للعاملين بها.

وأكد أن الحكومة تخشى على اقتصاد البلد واتخذت من القرارات الكافية لحماية الشعب من فيروس كورونا من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ، إلا أنها الآن وضعت الكرة في ملعب الشعب ، بحيث يخشى كلا على نفسه من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما اقترح أن يتم توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزي وأن يتم توزيعها على بطاقة التموين للمواطنين البسطاء حتى يحصلوا عليها ، بهدف وقاية أنفسهم من فيروس كورونا.