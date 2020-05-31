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المهن الأعلى أجرا بسبب كورونا
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كورونا

المهن

الأكثر أجرا

تحليل البيانات

بسبب تداعيات فيروس كورونا تغير سوق العرض والطلب في المهن المطلوبة في الأسواق، حيث تصدرت مهن التسويق الإلكتروني وتحليل البيانات  المهن الأكثر طلبا.

وتوقع خبراء معهد التعليم التقدمي في روسيا بأن تصبح المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ومحللي البيانات من المهن الأعلى أجرا في ظل وباء كورونا المستجد.

وأضاف الخبراء أن أجر العاملين سيرتفع في مجال التسويق عبر الإنترنت، مبررين ذلك بحاجة الشركات لزيادة عدد عملائها خلال انتشار الوباء.

وأوضح الخبراء أن الشركات ستطلب المزيد من المتخصصين في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة الأمر ، ما سيعزز زيادة أجور هذه الفئات في هذا القطاع.


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