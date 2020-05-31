"صلاح" يفاجئ نجم ليفربول بهذا الأمر

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ليفربول

عيد ميلاد

صلاح

 
احتفل اللاعب محمد صلاح، بعيد ميلاد الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد الـ 40، قبل انطلاق مران الفريق أمس. 
ونشرت صفحة ليفربول عبر "تويتر"، فيديو للاعبى ليفربول والجهاز الفنى بقيادة الألمانى يورجن كلوب خلال الاحتفال بعيد ميلاد جيرارد الـ 40، من خلال الغناء الجماعى والتصفيق الحار.
وشارك الحساب الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى تهنئة خاصة للنجم الإنجليزى احتفالا بعيد ميلاده تحت عنوان "البعض وصفه بالأفضل فى مركزه والأكثر تكاملاً، البعض الآخر يرى أنه من الرائع أنهم لعبوا بجواره، وأما عن المنافسين فقد أشادوا بمستواه الاستثنائي، الجميع اتفق أنه من الأفضل فى التاريخ ونحن نرى فيه القائد المُلهم والمؤثر!..كل عام والقلب النابض للريدز بخير ".
ويعد ستيفن جورج جيرارد من مواليد 30 مايو 1980 فى ويستون، ميرسيسايد، إنجلترا هو لاعب كرة قدم إنجليزى معتزل وقائد نادى ليفربول السابق الذى يلعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز لديه 112 مباراة دولية مع منتخب انجلترا لكرة القدم.

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