  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

انفجار بمقر شبكة "سي إن إن".. شاهد التفاصيل

صلاح

"صلاح" يفاجئ نجم ليفربول بهذا الأمر

هالة زايد

وزيرة الصحة للفرق الطبية: "ده مش وقت مطالب"

كاف

اجتماع طارئ بـ "كاف" لحسم بطولاته

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بعد قرار الملك سلمان.. يوم تاريخي بالسعودية

محكمة

بلاغ ضد وزير الاتصالات للنائب العام

نجم ميلان: الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

توافد المصلين على المسجد النبوي

مشاهد مؤثرة.. توافد المصلين على المسجد النبوي

وزير النقل كامل الوزير

"مش هنكابر".. اعتراف جريء لوزير النقل على الهواء

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

الحياة السياسية

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية
أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

إعلامي سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن صالح كامل

#

مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

#

عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن علاقة كورونا بالشعر

#

كان بيشتم فيهم.. الخرباوي يكشف مفاجأة مدوية عن معتز مطر

قطر

الجزيرة

العربية

بن مساعد

قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد إن إعلامي ومذيعي العربية غير السعوديين، لا يذكرون قطر بسوء، في تدويناتهم الخاصة.

وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر : "يندر أن تجد في تغريدات إعلاميّ قناة العربية - غير السعوديين تحديدًا- هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي.

بينما جميع إعلامي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لا يمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة.

وكان بن مساعد قد غرّد في وقت سابق أنه في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات "صفراء" تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول، وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية ، منوها أن الجزيرة تحولت من قناة إخبارية إلى مجلة من تلك المجلات.

وعلق أحد متابعي بن مساعد قائلا : " نعزل موضوع السعودية وقطر ونتحدث عن الجزيرة والعربية.

الجزية من الناحية العملية .. مؤسسة منظمة باحترافية .. خارطة رؤية وتوجه محدد.

 العربية .. لا ترتيب. لا نظام ثابت لارؤيا ثابتة وكل صحفي يغني على ليلاه . وكل عضو إدارة ماشي بتوجهه الشخصي دون اعتبار للقناة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

الأرزاق على الله

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حدث نادر بالسعودية.. في هذا الموعد
» المهن الأعلى أجرا بسبب كورونا
» غدا.. صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلي
» ليست نكتة.. ببغاء يدلي بشهادته في قضية اغتصاب جماعي
» للثانوية العامة.. احذر هذه الأخطاء واتبع هذه الإرشادات
» «شوبير» يكشف مصير الدورى والكأس
» تخفي جثة جدتها في ثلاجة لمدة 16 عاما.. لن تتخيل السبب
» الزمالك يجدد عقد كارتيرون بزيادة 20 %
» بعد ترويع طفل من ذوى الإعاقة.. إجراءات حازمة من التضامن لمنع تكرارها
» أغرب المنامات "ابن سيرين" يكشف رجلا متزوجا بأمه
» الأوقاف: هذا شرط اختيارنا لمحفظي القرآن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية