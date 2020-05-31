أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

31 مايو 2020 - 01:04 م

قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد إن إعلامي ومذيعي العربية غير السعوديين، لا يذكرون قطر بسوء، في تدويناتهم الخاصة.

وأضاف بن مساعد على حسابه في تويتر : "يندر أن تجد في تغريدات إعلاميّ قناة العربية - غير السعوديين تحديدًا- هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي.

بينما جميع إعلامي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لا يمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة.

وكان بن مساعد قد غرّد في وقت سابق أنه في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات "صفراء" تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول، وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية ، منوها أن الجزيرة تحولت من قناة إخبارية إلى مجلة من تلك المجلات.

وعلق أحد متابعي بن مساعد قائلا : " نعزل موضوع السعودية وقطر ونتحدث عن الجزيرة والعربية.

الجزية من الناحية العملية .. مؤسسة منظمة باحترافية .. خارطة رؤية وتوجه محدد.

العربية .. لا ترتيب. لا نظام ثابت لارؤيا ثابتة وكل صحفي يغني على ليلاه . وكل عضو إدارة ماشي بتوجهه الشخصي دون اعتبار للقناة.