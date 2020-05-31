  • الأحد 31 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

انفجار بمقر شبكة "سي إن إن".. شاهد التفاصيل

صلاح

"صلاح" يفاجئ نجم ليفربول بهذا الأمر

هالة زايد

وزيرة الصحة للفرق الطبية: "ده مش وقت مطالب"

كاف

اجتماع طارئ بـ "كاف" لحسم بطولاته

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مذيعي العربية

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

بعد قرار الملك سلمان.. يوم تاريخي بالسعودية

محكمة

بلاغ ضد وزير الاتصالات للنائب العام

نجم ميلان: الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

توافد المصلين على المسجد النبوي

مشاهد مؤثرة.. توافد المصلين على المسجد النبوي

وزير النقل كامل الوزير

"مش هنكابر".. اعتراف جريء لوزير النقل على الهواء

بعد ترويع طفل من ذوى الإعاقة.. إجراءات حازمة من التضامن لمنع تكرارها

آخر الأخبار

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الملاكم «أمير خان» يكسر حظر كورونا للم شمل عائلته

#

يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

#

أول تعليق من "وردة" بعد الإطاحة به من "لاريسا"

#

إصابة طفل بـ"كورونا" بعد ساعات من ولادته

التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن

ذوي العاقة

أبدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غضبها الشديد بعد تعرض طفل من ذوي الإعاقة لترويع من أقاربه بكلب مفترس، وهو الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وألقت قوات الشرطة القبض على الشابين المتورطين في الاعتداء على الطفل، مشددة على اتخاذ وزارة التضامن الاجتماعي لكافة الطرق القانونية لمحاسبة المتسببين في الواقعة.

وقالت القباج في تصريحات لها مع الإعلامي وائل الإبراشي إن وزارة التضامن الاجتماعي مصرة على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع دون التنمر أو تمييز ضدهم وتتعهد بالحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، مضيفة أنها لمست روحا إيجابية من الأبناء من ذوي الإعاقة في اليومين الماضيين وتواصلوا مع الوزارة للتعامل مع الواقعة، وكانوا أكثر إصرارا على الحصول على حقوقهم.

وشكرت القباج المستشار حمادة الصاوي النائب العام على الإيجابية الشديدة التي يواجه بها قضايا العنف والتنمر والاعتداء على الأطفال، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مكتب النائب العام وتم القبض على الشابين وتبين أنهم أقارب الطفل، كما أن ما يدعونه من أن الواقعة كانت على سبيل المزاح  لن يعفيهم من العقاب لأن الواقعة ضد الإنسانية وضد القانون ففي قانون الطفل المادة 96 الذي تجرم الإساءة أو الإهمال أو العنف تصرف لا إنساني وغير مسئول  ضد شخص من ذوي الإعاقة وفي باب العقوبات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب الجاني بعقوبة تصل إلى 6 شهور سجن وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيها.

وأعلنت القباج أن الوزارة ستقدم للطفل تأهيل نفسي وستأمن إقامة للطفل، كما ستقدم الوزارة الدعم الكامل لأسرته وستوليه عناية خاصة، وأفادت أن الطفل يعيش مع جده الذي يبلغ من العمر 80 عاما وتواجد والده في العمل ووالدته متوفاة.

كما شددت القباج على ضرورة الوعي بعدم التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فالواقعة ليست مزحة فلم يدرك الشابان حجم الرعب والخوف الذي يعيشه الطفل ومدى تأثير الواقعة في نفسية الأطفال.

وفي سياق آخر، أكدت القباج أن الواقعة المتداولة عن إصابة أطفال بمركز حجازي بمنطقة شبرا بمحافظة القليوبية تخص مركزا للأطفال المعثور عليهم وليست دار أيتام ولا تتبع وزارة التضامن الاجتماعي كما تم تداوله، مشيرة إلى أنه مركز للأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم ويختص بالكشف الطبي على الأطفال  ويخضعهم لرعاية طبية لعلاجهم من الأمراض والتحقق من خلوهم منها، ثم يتم التنسيق مع هذه المراكز لانتقالهم لدور الأيتام.

وكشفت القباج أن الواقعة تتلخص في وفاة طفلين، أتت بهما ممرضة بالإضافة إلى 5 أطفال آخرين، تم اكتشاف إصابة الممرضة بفيروس كورونا، فتم سحب عينة من الطفلين المتوفيين، وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة فيما تم الكشف على الخمسة أطفال الآخرين والمخالطين، وثبت خلوهم من الإصابة بالكورونا.

وأكدت القباج خلو جميع مؤسسات الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وعددها 472 مؤسسة أيتام من فيروس كورونا، فيما ظهرت حالة واحدة لمسن يبلغ من العمر 85 عاما بدار للمسنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيالها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حدث نادر بالسعودية.. في هذا الموعد
» المهن الأعلى أجرا بسبب كورونا
» غدا.. صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلي
» ليست نكتة.. ببغاء يدلي بشهادته في قضية اغتصاب جماعي
» للثانوية العامة.. احذر هذه الأخطاء واتبع هذه الإرشادات
» «شوبير» يكشف مصير الدورى والكأس
» تخفي جثة جدتها في ثلاجة لمدة 16 عاما.. لن تتخيل السبب
» الزمالك يجدد عقد كارتيرون بزيادة 20 %
» بعد ترويع طفل من ذوى الإعاقة.. إجراءات حازمة من التضامن لمنع تكرارها
» أغرب المنامات "ابن سيرين" يكشف رجلا متزوجا بأمه
» الأوقاف: هذا شرط اختيارنا لمحفظي القرآن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية