اجتماع طارئ بـ "كاف" لحسم بطولاته

31 مايو 2020 - 12:26 م





يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سلسلة اجتماعات خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير البطولات الأفريقية سواء دورى أبطال أفريقيا أو مسابقة الكونفدرالية.





وسيعقد كاف اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، من أجل مناقشة مصير البطولات القارية، والتى توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذى انتشر بشكل كثيف في عدد من البلدان الأفريقية خلال الشهور الماضية.



