اجتماع طارئ بـ "كاف" لحسم بطولاته

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احمد احمد

كاف

دورى ابطال

كونفيدرالية


يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سلسلة اجتماعات خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير البطولات الأفريقية سواء دورى أبطال أفريقيا أو مسابقة الكونفدرالية.

وسيعقد كاف اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، من أجل مناقشة مصير البطولات القارية، والتى توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذى انتشر بشكل كثيف في عدد من البلدان الأفريقية خلال الشهور الماضية.

ويسود اتجاه لدى "كاف" من أجل تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة للبطولتين، من أجل إنهاء المسابقتين خلال الفترة المقبلة، مع تمسك مسئولى الاتحاد القارى بعدم إلغاء أى بطولة للحفاظ على حقوق الرعاية، بالإضافة لعدم السقوط في فخ الخسائر المالية.

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