الإسلام علمنا التواضع.. لن ألهث لأجل سيلفي مع " ميسي"

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عبد القادر وحيد- متابعات

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"ليس لديّ لاعبين أقدسهم"، بهذه العبارة  أكد إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان، أنه لن يلهث من أجل التقاط سيلفي مع كريستيانو أو ميسي.

وأضاف بن ناصر في تصريحات لصحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن كريستيانو وميسي بشر مثل الجميع، وأن هناك بعض اللاعبين يعجبني أدائهم.

وأوضح بن ناصر أنه عندما أشاهد رونالدو أو ميسي لن ألهث ورائهم من أجل التقاط صورة أو شيء آخر، منوها أن ما يقوم به ليست غطرسة على الإطلاق، بل على العكس تماما.

وتابع قائلا :  ديني يعلمني أن التواضع هو أمر بالغ الأهمية، لذا فإن ميسي ورونالدو هما رجلان مثل الآخرين.

وأوضح في حديثه: لما واجهت جوفنتوس وأنا لاعب مع امبولي كل زملائي أرادوا التقاط صورة مع رونالدو لكنني لم أفعل هذا الأمر.


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