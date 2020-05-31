أول تعليق من النواب على إصابة 3 من أعضائه

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عقب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على إصابة 3 نواب بفيروس كورونا، قائلا: و"الفيروس لا يميز، ومنتشر".

 وأكد "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن البرلمان ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم الاستعانة ببوابة التعقيم، وقياس درجة حرارة كل النواب عند الدخول، وإلى توزيع زجاجة كحول وكمامة على النواب والحضور.

وتابع: "البشرية تواجه تحديًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا، ولا بد من تغيير عدة سلوكيات، لافتا إلى أنه إذا ارتدى الشعب كله كمامات، ستقل نسب الإصابة" .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

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