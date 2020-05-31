بلاغ ضد وزير الاتصالات للنائب العام

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متابعات- محمد إبراهيم

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نائب عام

وزير اتصالات

تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد وزير الاتصالات لوجود تطبيقات تجسس على هواتف المصريين بمخطط إخواني ودعم تركي قطري بإنشاء تلك التطبيقات التي تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية ونشر الشائعات والأكاذيب لزعزعة الاستقرار بمصر وتكدير السلم العام وبث روح التشاؤم بين جموع المصريين.

وأكد محفوظ في بلاغه أن هناك تطبيقين بجوجل بلاي باسم Premise و eye em يطلب من المواطنين بعد تحميل تلك التطبيقات معلومات عن الوطن وتصويرها والقيام بمهام محددة لجمع معلومات قد تضر بالأمن القومي المصري وذلك نظير أموال تدفع للمستخدمين لها.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تمثل جرائم تصل عقوبتها للإعدام طبقا لما جاء بقانون العقوبات المصري في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العامة من الداخل والخارج وقانون مكافحه الإرهاب وقانون الإنترنت بعقوبات مغلظة.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 18955 لسنة 2020 عرائض النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو مراقبة وحجب التطبيقات الاستخباراتية.


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