» إعلامي: اللي محوش قرشين يخلي باله منهم

31 مايو 2020 - 11:04 ص

أكد خالد أبو بكر، أن الحكومة تستخدم أدوات الحظر القانونية في أضيق الحالات لمواجهة جائحة كورونا، معقبا: "الكمامة هى الحل الأمثل الآن لحين التوصل لعلاج ضد كورونا، وبعد أسبوع هنوصل لألفي حالة في اليوم".



وأشار أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، إلي أنه يمكن انتقاد الحكومة والإشارة للسلبيات ولكن لا يمكن القول أن الحكومة فاشلة، وهناك معلومات تؤكد أن هناك بعض الأشخاص يتم توظيفهم لبث الروح السلبية في المجتمع المصرى".



وتابع: "كورونا سيصبح أمرًا اعتياديًا، لكن خراب البيوت محدش هيقدر عليه.. والناس اللى حالها وقف تعبت.. واللى محوش قرشين اليومين دول يخلى باله عليهم.. وكله بعد 15 يوم هيفتح".



وطالب الإعلامي ،بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال النظافة الشخصية وارتداء الكمامات.

