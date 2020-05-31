بعد عودة السياحة الداخلية.. أول إصابة بكورونا داخل فندق بالغردقة

31 مايو 2020 - 11:01 ص

سجلت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب السماح بعودة السياحة الداخلية.

وكشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن رصد حالة إصابة واحدة إيجابية بالفيروس، وذلك بعد أسبوع من عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق.

وأكد حنفي، في تصريحات صحفية، أن الحالة الإيجابية ظهرت بأحد المنتجعات السياحية من بين 40 فندقا تم فتحها.

وأوضح أن المكان الذي شهد تسجيل الإصابة لم تكن نسبة الإشغال به كبيرة بل فيه من 6 إلى 7 أفراد على أقصى تقدير.

وتابع : من المنتظر رفع نسبة الإشغالات بالفنادق من 25? إلى 50? بداية من شهر يونيو طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة السياحة.

وشهدت فنادق الغردقة خلال إجازة عيد الفطر، والتي تعمل في استقبال السياحة الداخلية ارتفاعا في الإشغالات.