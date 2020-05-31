» الحديدي: حقائق مهمة يكشفها مؤتمر وزيرة الصحة اليوم

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العربية الحدث

لميس الحديدي

كورونا

علقت الإعلامية لميس الحديدي على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، قائلة: "معدل الإصابة أصبح في مرحلته الحالية أكثر من ألف يومياً، إضافة لارتفاع أعداد الوفيات لليوم التالي على التوالي مسجلاً 34 حالة".

وأضافت "الحديدي" خلال تقديم برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" أنه بالرغم من ارتفاع الإصابات الذي دفع الإجمالي للصعود لأكثر من 23 ألف مصاب إلا أننا ما زلنا في المنحنى المسطح والزيادات أفقية وهو تصاعد بطيء.

وتابعت: "السؤال الأهم هو جاهزية المنظومة الصحية لاستيعاب التصاعد وهذا ما سيكشفه مؤتمر اليوم لوزيرة الصحة"، مشيرة إلى أنه من الصعب أن نحكم أننا في مرحلة الذروة لكننا في الواقع في مرحلة تصاعد الإصابات ومعدل العدوى وما يهم وزارة الصحة الآن هو خفض معدلات العدوى.

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