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غرامة 4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة.. و500 جنيه لإلقائها

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ارشيفية
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متابعات- أمينة عبد العال

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البرلمان

لجنة الصحة

الكمامة

بالتزامن مع قرارات الحكومة بفرض غرامة تتراوح ما بين 50 إلى 4 آلاف جنيه لعدم ارتدائها، طالب نواب بلجنة الصحة في البرلمان بوضع غرامات لإلقائها في الشارع بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه، على أن يتم تفعيلها بعد تخصيص أماكن لإلقائها بها، حسب اقتراح النائب سامي المشد عضو اللجنة.

كما طالب النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة وضع صناديق مخصصة للنفايات الطبية من كمامات وجوانتي ووسائل التطهير بالشوارع كما يوجد بالمستشفيات ليلقي بداخل المواطن النفايات بدلا من إلقائها في الشوارع، حسبما قال في تصريحاته لـ"صدى البلد".

كما اقترح أن يتم اعتماد مفارم في عملية التخلص من النفايات الطبية بدلاً من حرقها بواسطة المحارق لأنها أكثر أمانًا للبيئة والصحة وأقل تكلفة علي أن يتم التوسع في إنشاء هذه المفارم وتوزيعها بجميع المحافظات.

  


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