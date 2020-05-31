مشاهد مبكية.. اللحظات الأولى لفتح الأقصى بعد إغلاق 60 يوما

31 مايو 2020 - 10:32 ص

عاد حشود المصلين إلى المسجد لأقصى المبارك فجر اليوم الأحد بعد إغلاق استمر 60 يوما.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو مؤثرة لدخول المصلين إلى ساحات وباب المسجد الأقصى، وسط هتافات " بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

كما أظهرت مشاهد الفرحة دموع الأمهات الفلسطينيات عند دخولهن المسجد الأقصى المبارك ويسجدن لله عز وجل سجدة شكر على أن نجحوا في الدخول وفتح المسجد الأقصى المبارك .

وشارك الآلاف بالتكبير والتهليل بعد إغلاق استمر لأكثر من 60 يوما نتيجة أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى حالة طوارئ مشددة في جميع أنحاء العالم.







