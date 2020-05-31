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مرتضى منصور

أكد الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك أنهى الاتفاق مع اثنين من اللاعبين السوبر لضمهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وأضاف "زاهر" خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"،  أن نادي الزمالك يستعد للإعلان عن صفقتين سوبر خلال الأيام المقبلة.

ورفض سيف زاهر الإفصاح عن صفقات الزمالك قبل إعلان مسئولي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتابع سيف زاهر :"أن متأكد بنسبة 100% من صفقتين نادي الزمالك بالأسماء ولكن لم يتم الإعلان قبل مسئولي النادي.


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