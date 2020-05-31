مسروقات خيالية.. منزل محرز يتعرض لعملية سطو

31 مايو 2020 - 10:11 ص

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن تعرض النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، لعملية سطو على منزله وسرقة أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني.

كما تم سرقة 3 ساعات فاخرة بقيمة 305 آلاف جنيه إسترليني.

كانت عملية السطو قد وقعت السرقة خلال شهر أبريل الماضي، لكن لم يكشف عنها في حينها، حيث نشرت تفاصيله ذا صن أمس السبت.

وفي تفاصيل عملية السطو فإن أغرب ما سرقه اللصوص من بيت محرز بمدينة مانشستر، فكان مجموعة من قمصان كرة القدم النادرة.

وتبلغ قيمة المسروقات مجتمعة نحو نصف مليون جنيه إسترليني، موزعة بين 50 ألفا نقدا وحلي وقمصان بقيمة 150 ألفا، و3 ساعات يبلغ سعرها نحو 305 ألف.

وتفاعل محبو النجم الجزائري متضامنين معه بالقول : "غريبة فعلا الواجب عليه ما يترك مبلغ كبير وساعات ثمينة في المنزل إلا إذا كان عنده خزنة كبيرة يصعب حملها وفتحها.. مكان هذه الأشياء في البنك سواء الكاش أو الساعات الثمينة يوجد صناديق خاصة لها في البنك"

وعلق آخر : "الشرطة سوف تقبض عليهم لا يجوز إبقاء مبالغ كبيرة داخل البيوت وأكيد يوجد كاميرات على مداخل بيوت المشاهير وحولها" .

وتابع آخر : أظن أن شركات التأمين.. تتكفل بإعادة الأموال والممتلكات المسروقة".