» مقتل امرأة سوداء يثير انتفاضة جديدة في هذه الدولة

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالتزامن مع التظاهرات الحاشدة وأعمال العنف التي تشهدها العديد من الولايات المتحدة بسبب مقتل أمريكي من أصول أفريقية علي يد شرطي، أثار مقتل امرأة سوداء في مدينة تورونتو الكندية انتفاضة جديدة اعتراضا على مقتلها الذي ارتبط أيضا بالشرطة.

ونظم الآلاف من الكنديين مسيرات في المدينة لإدانة أعمال العنف التي تنتهجها الشرطة والعنصرية التي يتم التعامل بها في الولايات المتحدة وكندا حسبما صرح المتظاهرون لوكالة "فرانس برس".

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "حياة السود تهم.. لم أعد قادرا علي التنفس"، إشارة للعبارة التي قالها جورج فلويد عندما كان الشرطي يضغط علي رقبته أثناء اعتقاله ما أدى إلي وفاته لاحقا فور وصوله للمستشفي.

جدير بالذكر أن السيدة السوداء، ريجيس كورشينسكي تبلغ من العمر 29 عاما  وتوفيت بعدما سقطت من الدور الرابع  والعشرين في مداهمة للشرطة عندما استدعتها والدتها إثر خلاف عائلي.


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