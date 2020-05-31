نجل الفنان حسن حسني يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

31 مايو 2020 - 01:00 ص

أكد هشام حسن، نجل الفنان الراحل حسن حسني، أن حب الناس لوالده ظهر جليًا من خلال كم المكالمات التي تلقاها سواء من داخل مصر أو من خارجها، موضحًا أن حب الجمهور كان يمثل الحياة بالنسبة لوالده.

وكشف "حسن" عن اللحظات الأخيرة في حياة والده، من خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية «TEN»، قائلًا إنه «كان بصحة جيدة خلال فترة رمضان والعيد، ولكنه شعر بألم شديد في منطقة الصدر أول أمس، لذلك تم نقله للمستشفى»، مشيرًا إلى أن النجم الراحل لم يشكو من القلب قبل ذلك، ولكنه كان يعاني من أمراض أخرى.



وأضاف: «من خلال عمل الإجراءات اللازمة له داخل المستشفى تم اكتشاف جلطة في القلب، لذلك تم إجراء عملية قسطرة، ولكنه فارق الحياة بعد إجراء العملية بحوالي خمس ساعات».

