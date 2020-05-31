فيتنام بلا إصابات كورونا منذ 6 أسابيع

31 مايو 2020 - 12:50 ص

أعلنت السلطات الفيتنامية، السبت، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا في البلاد منذ 6 أسابيع.



وبحسب البيان الصادر عن لجنة الوقاية ومكافحة كوفيد-19 الفيتنامية، أنه لم تُسجل أية إصابة مصدرها داخل البلاد منذ 6 أسابيع.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد 327 تماثل منهم 278 للشفاء.

وفي ميانمار، أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 224، بعد التحقق من إصابة 17 شخصا من أصل 21 أخضعوا للحجر الصحي بعد عودتهم من الهند. فيما بلغ إجمالي الوفيات 6.