تعليق ناري لـ"آل شيخ" على تصريحات حسام عاشور

30 مايو 2020 - 11:00 م

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تصريحات حسام عاشور قائد النادي الأهلي والتي بثها من خلال مقطع فيديو مصور نشره عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور إنستجرام.



وقال آل شيخ - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا سبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم إلي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفاية ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجب"

