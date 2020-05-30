نقيب الأطباء السابق: لن نتخلص من "كورونا" إلا بهذا الأمر

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أكد د.حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، إنه يتابع بشكل جيد لجهود الدولة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، وهي أشبه بكارثة ألمت بالعالم كله ومصر، والكل يلاحظ أن الأعداد تزيد، ووفقا لمستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين، فإن ذورة الفيروس ستتم خلال الأسبوعين القادمين، في حين أن بلاد كثيرة بدأت تقل أعداد الإصابات الفيروس بها، بسبب اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات.
وأوضح نقيب الأطباء السابق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on، أنه سعيد بالصورة الجيدة التي قدمها الجيش الأبيض الممثل في الطواقم الطبية في المستشفيات، وأنه شعر بسعادة عندما أصر رئيس مجلس الوزراء على مقابلة نقيب الأطباء لتوفير الرعاية اللازمة لحماية الطواقم الطبية في المستشفيات.
كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في مكافحة هذا الوباء، موجها الشكر لرئيس الجهورية لاتخاذ قرار باعتبار من يسقط ضمن الطواقم الطبية من الشهداء والتعامل معهم على هذا الأساس، موضحا ان الاطباء يخوضون حربا مقدسة ضد كورونا.

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