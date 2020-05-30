الديهي يكشف مخطط تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر‎

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن خطة تديرها خليه رباعية من إسطنبول بهدف إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع المصري، وتستهدف المنظومة الصحية المصرية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن هذه الخلية رأس الحربة بها هو يحيي موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد محمد مرسي، و مستشار الرئيس التركي ياسين آقطاي، والإعلامي التركي الموالي للنظام متين توران، مع الاستعانة بالحشاش محمد علي، للحديث عن خلل المنظومة الصحية مع الهجوم على رأس الدولة المصرية، وتريض الأطباء ضد وزارة الصحة.