محمد على خير: الحكومة الآن تعيش مرحلة حرجة وصعبة

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامى محمد على خير، أن الحكومة المصرية الآن تعيش مرحلة حرجة وصعبة، بين عودة الحياة، واستمرار الإغلاق بسبب كورونا، ففى الوقت الذى أعلن فيه مستشار الرئيس أن الذروة ستكون فى منتصف يونيه، خرج وزير الرياضة وأكد أن النشاط الرياضى سيعود، وأن امتحانات الثانوية العامة فى نفس التوقيت.
وتابع خير من خلال برنامجه "المصرى أفندى على القاهرة والناس"، "كان الله فى عون الحكومة.. عندها أزمة ... ولكن فى برضه فى أزمة لقمة العيش لناس بسيطة اللى يجوا حوالى 3 ولا 4 مليون.. فالحكومة تراجعت إيراداتها اليومية بسبب الكورونا .. مافيش وعى .. الناس اللى لابسة كمامات بيسلفوها لبعض أو مركونة فى البيت بقالها أسبوعين .. لا تراهنوا على وعى بسطاء الناس".
كما انتقد الإعلامى محمد على خير، قيام البعض بالتجمع من أجل أداء صلاة العيد فى العيد، حيث عرض خير فيديو لصلاة عيد فى احدى مناطق أوسيم، وعلق خير، "الفيديو ده فى الحظر يعنى الشرطة لازم تتحرك".
ووجه نصيحة للمتابعين، لو ماعندكش أى داعى انك تنزل من البيت ماتنزلش .. مش هتلاقى سرير .. زي ماحصل فى إيطاليا وأمريكا وأسبانيا .. لو كل يوم بيصاب 1500 مش هنلاقى سرير .. سرير بيتك أرحم من سرير المستشفى .. الحظر مع ولادك أفضل من الحظر داخل المستشفى".

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