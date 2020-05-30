محمد على خير: الحكومة الآن تعيش مرحلة حرجة وصعبة

قال الإعلامى محمد على خير، أن الحكومة المصرية الآن تعيش مرحلة حرجة وصعبة، بين عودة الحياة، واستمرار الإغلاق بسبب كورونا، ففى الوقت الذى أعلن فيه مستشار الرئيس أن الذروة ستكون فى منتصف يونيه، خرج وزير الرياضة وأكد أن النشاط الرياضى سيعود، وأن امتحانات الثانوية العامة فى نفس التوقيت.



وتابع خير من خلال برنامجه "المصرى أفندى على القاهرة والناس"، "كان الله فى عون الحكومة.. عندها أزمة ... ولكن فى برضه فى أزمة لقمة العيش لناس بسيطة اللى يجوا حوالى 3 ولا 4 مليون.. فالحكومة تراجعت إيراداتها اليومية بسبب الكورونا .. مافيش وعى .. الناس اللى لابسة كمامات بيسلفوها لبعض أو مركونة فى البيت بقالها أسبوعين .. لا تراهنوا على وعى بسطاء الناس".