توقعات سارة بشأن طقس الغد.. تعرف على التفاصيل

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الأحد، نهار معتدل على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ولطيف على السواحل الشمالية نهارًا ومائل للبرودة ليلًا والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتاثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

الاسكندرية 26 18

وادى النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 18

دمنهور 27 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 17

السلوم 29 16

سيوة 32 17

بورسعيد 23 18

دمياط 23 19

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الاسماعيلية 29 16

السويس 28 17

العريش 24 17

رفح 24 18

رأس سدر 27 20

نخل 27 12

نويبع 31 22

طابا 28 17

كاترين 26 13

الطور 27 21

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 31 24

الفيوم 32 18

بنى سويف 32 18

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 36 21

الأقصر 37 23

أسوان 37 25

ادفو 37 24

أبوسمبل 35 24

الوادى الجديد 34 22

شلاتين 32 25

ابو رماد 32 24

حلايب 30 26

رأس حدربة 31 25


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