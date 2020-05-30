» الاحتجاجات تعم نيويورك.. واعتقال 200 شخص

الطيب حسين
وذكر شي أن أعمال الشغب خلال الاحتجاجات أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الشرطة، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت امرأتين بعد أن القت إحداهما زجاجة حارقة على سيارة تابعة للشرطة، وأضاف أن المسؤولة عن الحادث تواجه اتهامات بمحاولة القتل العمد لـ4 من عناصر الشرطة.
وقال إن قوات الشرطة ضبطت خلال التعامل مع المظاهرات أسلحة نارية وأغراض كان من المخطط لاستخدامها ضد قوات الأمن.
واعتبر شي أن الاحتجاجات في ميدان فولي كانت سلمية، إلا أن المظاهرات في مركز بركلايز كانت محاولة مدبرة "لإثارة الفوضى".
من جانبه، أكد عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن سلطات المدينة لن تعارض إجراء النظاهرات السلمية، إلا أنها لن تتسامح مع ممارسة العنف، بينما أدان استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة ضد متظاهرين لم يشاركوا في أعمال الشغب.
وظهر فلويد في مقطع الفيديو وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض.
وبدأت الاحتجاجات في منيابوليس سلمية لكن حلت محلها ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب بعد أن صب المحتجون جام غضبهم على السلطات، وانتقلت المظاهرات سريعا إلى مدن أخرى في البلاد بينها واشنطن ونيويورك.
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