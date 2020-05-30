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«بيكهام» يبني نفق هروب سري داخل منزله

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«بيكهام» يبني نفق هروب سري داخل منزله
«بيكهام» يبني نفق هروب سري داخل منزله
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فتحي مجدي

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قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ديفيد بيكهام يخطط مع زوجته مصممة الأزياء، فيكتوريا آدامز على تعزيز أمنهما في منزلهما في كوتسوولدز، وسط غربي إنجلترا من خلال بناء نفق سري.
يأتي ذلك بعد أسابيع من تعرض ديلي آلي، لاعب توتنهام للسرقة لحادث سطو في منزله بشمالي لندن، وتصريح مغني الراب، روبي ويليامز عن مخاوفه من اختراق منزله.

ووفقًا لوثائق التخطيط التي حصلت عليها شركة  "Express " يخطط بيكهام وفيكتوريا لربط بين المنزل ومرآب، عبر نفق تحت الأرض، بالإضافة إلى قبو النبيذ.

ويقضي الزوجان فترة الإغلاق في منزلهما في كوتسوولدز مع ثلاثة من أبنائهما.

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